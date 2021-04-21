В Ставрополе 24 апреля проведут большой субботник

В Ставрополе 24 апреля в 09:00 стартует большой общегородской субботник, который из-за дождя пришлось перенести в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Впереди майские праздники, День Победы, встретить их город должен во всей красе, уютным и чистым.

Карта уборки Ставрополя сейчас актуализируется и будет размещена на сайте администрации города 23 апреля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Комсомольский пруд Ставрополя стал лучшим проектом благоустройства в России.

Напомним, что территорию Комсомольского пруда благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За идею масштабной реконструкции проголосовали жители краевого центра.