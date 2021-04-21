На борьбу с коронавирусом Ставрополью в 2020 году выделили более 11 миллиардов рублей

Как рассказала и.о заместителя председателя правительства края – министра финансов Лариса Калинченко, расходы региональной казны в 2020 году превысили 140 миллиардов рублей.

Рост доходов и расходов по сравнению с 2019 годом составил почти 20%.Это связано с поступлениями из федерального бюджета, направленными, в том числе, на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией, стимулирующими выплатами медицинским работникам, семьям с несовершеннолетними детьми.

По противодействию коронавирусу на территории региона из федерального и краевого бюджетов выделили более 11 миллиардов рублей.

Около 1,1 миллиарда из них направили на поддержку малого и среднего бизнеса в виде налоговых преференций и других мер.

Всего же в структуре бюджета доля расходов на социальную сферу составила 68%. На меры поддержки семей с детьми, ветеранов, инвалидов, детей-сирот, пожилых граждан и других категорий было потрачено 30,6 миллиарда рублей.

Более 740 миллионов рублей направили на выплаты детям войны. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.