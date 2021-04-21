На Ставрополье за 5 дней водители оплатили долги по штрафам на сумму более 20 млн рублей

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ставропольская Госавтоинспекция подвела итоги операции «Должник», которая проходила в крае с 12 по 16 апреля. Автоинспекторы и приставы посетили на дому около 1100 «злостных» должников, которые имеют более 10 неоплаченных штрафов и около двух тысяч водителей, лишенных права управления за вождение с признаками опьянения.

Также проводились рейды на дорогах с использованием мобильного комплекса «Дорожный пристав», позволяющий в транспортном потоке выделить автовладельца с задолженностями по штрафам, налогам, алиментам и кредитам.

Составлено около 1000 административных материалов за неоплаченные в положенные 60 дней штрафы по ПДД.

Арест на имущество пришлось наложить в 228случаях, в том числе арестовано 149 автотранспортных средств, из которых 69 автомобилей с изъятием – теперь они уйдут с молотка, чтобы покрыть долги владельца.

Более 600 человек не смогут выехать за пределы страны, так как из-за имеющихся задолженностей наложено ограничение на выезд. Всего удалось взыскать средств на общую сумму более 20,3 млн рублей.

Напоминаем, что санкции статьи предусматривают наказание в виде двойной оплаты штрафа, до 15 суток ареста или обязательные работы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.