На Ставрополье осужденному пытались передать мобильный, спрятав его в туалетную бумагу

В Ставрополе изъяли телефон, который пытались передать осужденному в следственный изолятор.

Предприимчивый злоумышленник спрятал мобильный изощренным способом в рулон туалетной бумаги.

Однако сотрудники службы обнаружили телефон и изъяли его. На режимную территорию учреждения устройство так и не попало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в колонию пытались передать лук, нашпигованный наркотиками.

Выяснилось, что посылка с наркотиками была предназначена 19-летнему заключенному. Парень приговорен к двум годам колонии. И, кстати, свой срок начал отбывать совсем недавно.