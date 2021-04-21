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Общество21 апреля 2021 16:41

На Ставрополье осужденному пытались передать мобильный, спрятав его в туалетную бумагу

Однако сотрудники службы обнаружили телефон и изъяли его
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе изъяли телефон, который пытались передать осужденному в следственный изолятор.

Предприимчивый злоумышленник спрятал мобильный изощренным способом в рулон туалетной бумаги.

Однако сотрудники службы обнаружили телефон и изъяли его. На режимную территорию учреждения устройство так и не попало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в колонию пытались передать лук, нашпигованный наркотиками.

Выяснилось, что посылка с наркотиками была предназначена 19-летнему заключенному. Парень приговорен к двум годам колонии. И, кстати, свой срок начал отбывать совсем недавно.