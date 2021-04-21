Прокуратура проведет проверку по факту пожара в заброшенном здании в Ставрополе

По требованию прокуратуры Ставрополья организована проверка по факту пожара, который произошел 21 апреля в неэксплуатируемом здании по ул. Вавилова, 40а, Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в результате происшествия пострадавших нет. Во время проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.

По итогам, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.