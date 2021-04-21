Ставрополец продает царские рубли разного номинала по миллиону за каждую купюру

На известной платформе объявлений появилось сообщение жителя Ставрополя. Он выставил на продажу несколько купюр XIX и начала XX веков разного номинала. Примечательна цена за каждую - миллион рублей. Но коллекционер отметил, что при желании сможет снизить стоимость.

В объявлении представлены один рубль 1898 года, 25 рублей 1918 года, 100 рублей 1910 года, 250 рублей 1918 года. Продавец самостоятельно оценил их значимость для коллекционеров. Пока что покупателей не нашлось.

Отметим, что эти купюры не принимают даже в музее Банка России.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об еще одном уверенном продавце, который выставил ковер ручной работы с изображением Ленина почти за миллион рублей.

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