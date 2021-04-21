За 4 года в Изобильненском округе реализовали 90 проектов при поддержке местных инициатив

В управлении по информационной политике Ставропольского края к праздничной дате рассказали, что было сделано за 4 прошлых года. В это время на территории края активно реализовывали программу поддержки местных инициатив.

Власти региона принимали народные проекты по благоустройству городской среды, выбирали перспективные и выделяли средства на реализацию задумки. Таким образом в Изобильненском округе Ставрополья завершили 90 проектов, предложенных населением. Отметим, что глава администрации округа Владимир Козлов возглавляет Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края".

- Ассоциация способствует развитию экономической основы муниципалитетов, помогает решать разного рода проблемы, оказывает методическую и юридическую помощь. Мы - самая близкая к населению структура, и нам многое виднее, - заявил Козлов.

Напомним, в Ставропольском крае 26 апреля стартует масштабное народное голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Всего будет представлено 85 идей, жители 33 муниципалитетов смогут оставить свой голос.

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