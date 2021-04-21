Губернатор Ставрополья выполнит указания президента по выплатам семьям с детьми

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе уделят особое внимание распоряжению президента России Владимира Путина о соцвыплатах семьям с детьми. В том числе, организуют единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей школьникам, которые живут без одного родителя.

- На этот раз мы также сделаем все, чтобы средства быстро и в полном объеме были доведены до людей, - заявил Владимиров.

Помимо этого в регионе вводят систему "социального казначейства". Это нужно для того, чтобы те, кто получают пособия, могли оформить их в упрощенном виде - режиме "одного окна". Реализовывать идю будут с помощью МФЦ.

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