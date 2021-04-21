Жителя Ставрополья празднуют День местного самоуправления и подводят итоги работы

21 апреля в России - День местного самоуправления. Ставропольский край тоже отмечает этот день и подводит некоторые итоги работы по благоустройству и не только. Местные власти считают, что муниципальная реформа проходит вполне успешно.

- Муниципальная реформа полностью себя оправдала. Но самое главное изменение, на мой взгляд, - это становление системы реально действующих территориальных отделов по работе с населением, - заявил глава администрации Предгорного городского округа Николай Бондаренко.

По его мнению, именно на территориальных отделах лежит основная задача решения проблем "на местах". Они устанавливают тесные связи с населением и могут оперативно реагировать на происходящие процессы. Отметим, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров не раз говорил о необходимости прямого контакта с жителями региона. Только так возможно решать серьезные вопросы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что рассказал глава Изобильненского муниципалитета про проделанную работу за последние 4 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ставрополья выполнит указания президента по выплатам семьям с детьми

Школьники снова получат 10 тысяч рублей в качестве поддержки от государства (подробнее).