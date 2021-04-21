Власти Ставрополья потратили 140 млрд из бюджета-2020, 68% из них на социальную сферу

В правительстве Ставропольского края сообщили, что в 2020 году региональный бюджет был реализован в объеме 140 млрд рублей. Из них 68% расходов пришлись на социальную сферу - строительство, выплаты и т.д.

И.о. зампреда правительства Ставрополья, министр финансов Лариса Калинченко заявила, что по сравнению с 2019 годом и доходы, и расходы казны выросли на 20%.

- Это связано с поступлениями из федерального бюджета, направленными, в том числе, на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией, стимулирующими выплатами медицинским работникам, семьям с несовершеннолетними детьми, - сказано в сообщении ведомства.

Правительство назвало основные направления финансирования. Одной из важнейшей статьей расходов стала борьба с коронавирусом. На нее направили 11 млрд рублей. Больше 30,5 млрд рублей выделили на поддержку особый категорий граждан, в том числе многодетных и неполных семей. А реализацию национальных проектов профинансировали на 19 млрд. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что это финансирование расширили еще на несколько миллиардов.

На строительство и ремонт дорог выделили 11,5 млрд; на возведение 129 социально значимых объектов потратили 10 млрд.

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