На Ставрополье до конца лета число передвижных медкомплексов вырастет до 37

Уже летом этого года в Ставропольском крае появятся дополнительные 10 передвижных медкомплексов, которые отправят в поселки и села. Увеличение числа машин проходит в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

На закупку комплексов выделили 427 млн рублей. Из них 283,4 миллиона - средства федерального бюджета, остальные деньги направят из краевой казны.

- За счет федеральных средств приобрели 27 мобильных комплексов. Их уже распределили по медицинским учреждениям, они начали работать. В ближайшее время запланирована покупка ещё десяти комплексов за счет края. Уже заключены госконтракты, поставка ожидается до августа 2021 года. В составе комплексов - 4 передвижных фельдшерских пункта, 9 цифровых маммографов, 24 флюорографа, - заявил первый замминистра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

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