В селе Надежда Ставрополья произошло ДТП с участием грузовика

Авария у села Надежда. Фото: стоп-кадр с видео очевидца
У села Надежда Ставропольского края на трассе произошло ДТП. Один из участников - водитель грузовой машины, у него пробито левое крыло автомобиля. На место аварии выехали МЧС, бригада медиков и полиция.
Информация по пострадавшим и погибшим уточняется.
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