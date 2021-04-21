В селе Надежда Ставрополья произошло ДТП с участием грузовика

Авария у села Надежда. Фото: стоп-кадр с видео очевидца

У села Надежда Ставропольского края на трассе произошло ДТП. Один из участников - водитель грузовой машины, у него пробито левое крыло автомобиля. На место аварии выехали МЧС, бригада медиков и полиция.

Информация по пострадавшим и погибшим уточняется.

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