На Ставрополье за сутки кронавирусом заболело 96 человек

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 96 жителей Ставрополья. За весь период пандемии число зараженных достигло 52305.

Также за сутки скончались пять человек, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1322.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 133 человека и в целом составило почти 49,5 тысячи.

Ежедневно осуществляется более 6 тысяч тестов на COVID-19. За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1 миллиона 656 тысяч исследований.

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