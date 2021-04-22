Губернатор Ставрополья 27 апреля проведет «прямую линию»

27 апреля пройдет «прямая линия» с губернатором Ставрополья. Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира.

Трансляция будет вестись на телеканалах «Свое ТВ» и ОТР.

Начало «прямой линии» с губернатором в 18:00.

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 24 апреля состоится ледовое шоу, в котором выступят 23 пары фигуристов. Их выступление посвящено близкой 76-ой годовщине Великой Победы.