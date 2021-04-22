В Ставрополе продолжают приводить в порядок внешний облик зданий

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжают работу по приведению внешнего вида зданий в соответствие с правилами благоустройства города.

Особое негодование жителей краевого центра вызывает нагромождение не в меру яркой рекламы на исторических зданиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Многие заявляют об этом во время прямых линий главы города и региона, пишут об этом в соцсети.

В нашем городе в прошлом году демонтировали 397 рекламных вывесок на фасадах, свой первоначальный архитектурный вид вернули 20 зданий Ставрополя.

С начала 2021 года демонтировали более 50 рекламно-информационных материалов на фасадах зданий.

Так, например, на фасаде строения по ул. Серова, 276 демонтировали более 20 рекламно-информационных материалов. Их соседи в доме 2 «г» сняли 2 огромные кричащие конструкции, несоответствующие правилам благоустройства краевой столицы. На ул. Тухачевского, 7 «а» собственник убрал с фасада 6 рекламных баннеров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 27 апреля пройдет «прямая линия» с губернатором Ставрополья. Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира.

Трансляция будет вестись на телеканалах «Свое ТВ» и ОТР. Начало «прямой линии» с губернатором в 18:00.