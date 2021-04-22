В Пятигорске перевернулась иномарка с компанией отдыхающих

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске ночные катания на небезопасной скорости компании отдыхающих привели к аварии с пострадавшими. Инцидент произошел 21 апреля, около 23:00, на автодороге, ведущей с горы Бештау в направлении Бештаугорского шоссе.

Так, водитель автомобиля Митсубиши не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, где опрокинулся.

С различными травмами в больницу доставили двух пассажирок, жительниц Нижнего Новгорода и Москвы. За рулем иномарки был 31-летний житель Ставрополя.

В ДТП он не пострадал, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.