На Ставрополье за рулем легковушки от сердечного приступа скончался водитель

В Красногвардейском районе сердечный приступ мог стать причиной гибели водителя вовремя движения. Трагедия произошла 21 апреля, около 17:30, на улице Ленина села Новомихайловского.

Там водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением, съехал с дороги, машина врезалась в дерево.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 61-летнего воителя. А его пассажирку доставили в больницу с травмой живота и головы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что погибший имел проблемы со здоровьем. По факту происшествия проводится проверка, точные причины будут установлены в рамках проверки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске ночные катания на небезопасной скорости компании отдыхающих привели к аварии с пострадавшими.

Инцидент произошел 21 апреля, около 23:00, на автодороге, ведущей с горы Бештау в направлении Бештаугорского шоссе.