В Ставропольском крае накажут водителя, бросившего двух девочек после ДТП

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

40-летний житель станицы Григорополисской обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 февраля. Водитель, автомобиля «Ford Focus SE» ехал по одной из улиц в станице Григорополисскои Новоалександровского городского округа.

Там он сбил двух девочек и скрылся с места совершения ДТП. Потерпевших доставили в больницу с многочисленными травмами.

Собранные материалы следователь уже направил в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.