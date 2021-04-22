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Происшествия22 апреля 2021 10:39

В Ставропольском крае накажут водителя, бросившего двух девочек после ДТП

Потерпевших доставили в больницу с многочисленными травмами
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

40-летний житель станицы Григорополисской обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 февраля. Водитель, автомобиля «Ford Focus SE» ехал по одной из улиц в станице Григорополисскои Новоалександровского городского округа.

Там он сбил двух девочек и скрылся с места совершения ДТП. Потерпевших доставили в больницу с многочисленными травмами.

Собранные материалы следователь уже направил в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ЧП