Несанкционированный митинг в Ставрополе собрал в 50 раз меньше участников, чем анонсировалось

В Ставрополе несанкционированный митинг завершился задержаниями. Об этом рассказал корреспондент "КП-Ставрополь"

Протестующие опоздали на час. Когда организовалась небольшая группа - она двинулась по проспекту Карла Маркса. По оценке корреспондента, их было не более 50 человек. Хотя несогласные уверяли, что будет пара тысяч человек.

Задержания начались после того, как собравшиеся стали выкрикивать лозунги. После пары предупреждений их стали задерживать. Точное количество забранных полицией людей не известно. Журналист "Комсомолки" отмечает, что шествие продолжалось не более 15 минут.

КАК ЭТО БЫЛО

Митинг в Ставрополе 21 апреля 2021 года закончился задержаниями

Собравшихся оказалось меньше, чем сотрудников правоохранительных органов [подробности]