В Ставрополе за сутки коронавирусом заразилось 25 человек. На сегодняшний день краевой центр лидирует по числу больных ковидом.

На втором месте оказался Пятигорск. Там за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 13 человек.

Третьим в этом списке – Георгиевский городской округ. За сутки там заразились 9 человек. Далее, Ессентуки – 8 пациентов и Невинномысск – 7 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прививочная кампания на сегодняшний день охватила почти 174 тысячи человек, из них свыше 98 тысяч уже получили оба компонента вакцины.

Вместе с тем, за сутки было и 5 летальных случаев. Число умерших от коронавируса за весь период пандемии достигло 1322. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

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