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Общество22 апреля 2021 12:00

Жители Ставрополья в ночь на 23 апреля смогут увидеть звездопад

Лучший вид будет после захода Луны, ранним утром
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае в ночь на 23 апреля можно будет увидеть звездопад. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой Московский планетарий.

Земля сейчас проходит через шлейф пыли, оставленный хвост кометы Тетчера. Частицы войдут в атмосферу планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 49 километров в секунду. Там они сгорят.

В ночь на 23 апреля можно будет видеть до 19 метеоров в час. Для наблюдения не понадобятся спецприборы. Лучше всего звездопада Лириды можно будет увидеть ближе к рассвету, когда зайдет Луна.