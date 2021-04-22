Жители Ставрополья в ночь на 23 апреля смогут увидеть звездопад

В Ставропольском крае в ночь на 23 апреля можно будет увидеть звездопад. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой Московский планетарий.

Земля сейчас проходит через шлейф пыли, оставленный хвост кометы Тетчера. Частицы войдут в атмосферу планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 49 километров в секунду. Там они сгорят.

В ночь на 23 апреля можно будет видеть до 19 метеоров в час. Для наблюдения не понадобятся спецприборы. Лучше всего звездопада Лириды можно будет увидеть ближе к рассвету, когда зайдет Луна.