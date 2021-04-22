Фото: министерство ЖКХ Ставропольского края. Денис и Евгения Ларионовы

Еще одна многодетная семья из Ставрополя отпраздновала новоселье. Квартиру с ремонтом площадью почти 70 квадратных метров семья Ларионовых получила по договору социального найма

Напомним, 84 квартиры в Военном городке краевого центра были переданы Ставрополью Министерством обороны РФ и по поручению губернатора края отремонтированы за счет краевого бюджета.

С 2019 года 82 квартиры в доме уже распределены по договорам социального найма между семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий и стоящими на учете в администрации Ставрополя.

Рядом есть все необходимое: детский сад, школа, магазины, остановки общественного транспорта.

Напомним, что также по договору социального найма за счет краевого бюджета около месяца назад в новую квартиру переехала многодетная семья в Невинномысске.

Ранее новоселье справили две многодетные семьи в Пятигорске и одна в Железноводске.