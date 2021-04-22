На Ставрополье строятся новые корпуса краевого кардиологического диспансера

На Ставрополье предпринимаются меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Идет строительство новых корпусов краевого кардиологического диспансера, краевой клинической больницы, открыт второй региональный сердечно-сосудистый центр.

За каждой больницей закреплены координаторы из числа ведущих кардиологов краевых учреждений.

Эта работа экстраполирована по всем направлениям, где высока степень риска, например, для граждан с заболеваниями органов дыхания. Активно развивается в регионе детское здравоохранение.

Так, ведется работа в области телемедицинских консультаций. Семимильными шагами регион идет к формированию собственной медицинской информационной сети, куда будут интегрированы все подразделения.

Одновременно с этим формируется вертикальная медицинская информационная сеть по обеспечению связи с федеральными медучреждениями.