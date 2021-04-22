Средняя продолжительность жизни населения Ставрополья составила 74 года

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По итогам 2019 года средняя продолжительность жизни населения Ставрополья составила 74,7 года - этот показатель выше среднероссийского (73,3). Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В крае уже предпринимаются конкретные шаги в части здоровьесбережения населения.

Например, возобновлена диспансеризация. При этом особое внимание уделяется жителям, у которых есть тяжелые хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкопатология, пациентам пожилого возраста и тем, кто более трех лет не посещал медучреждения.

Для наиболее полного выявления групп риска будут проведены опросы горожан.