Уралсиб в лидерах рейтинга выгодных программ рефинансирования ипотеки

Фото предоставлено банком "Уралсиб"

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных программ рефинансирования ипотеки со ставкой ниже 8 %. Список подготовил портал Сравни.ру. Эксперты сравнили предложения банков из Топ-20 на ипотечном рынке. Аналитики задали следующие условия по рефинансируемому кредиту: стоимость недвижимости – 7 млн. рублей, остаток кредита – 5 млн. рублей, срок кредита – 15 лет, кредит взят по стандартной ипотечной программе с учетом страхования (если требуется). В рейтинге программы банков ранжированы по величине ставки*.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Информация в рейтинге действительна на 20 апреля 2021 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»