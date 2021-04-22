Главе Минеральных Вод вынесено представление после закрытия аварийной гимназии

В Минеральных Водах завершена проверка после публикаций родителей и учеников МКОУ гимназии №2. Обратившиеся жаловались на то, что учреждение закрыли. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Результатами проверки подтверждено, что гимназию закрыли из-за несоответствия нормам федерального закона. Так, в здании деформированы несущие конструкции. Директор направлял запросы на разработку проекта и сметы на реконструкцию. Один из подрядчиков согласен провести работы за 11 млн рублей. Однако в течение двух лет администрация Минераловодского городского округа не приняла меры по выделению денег. Нет проекта и в планах на бюджет 2021 года.

- В связи с изложенным, межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации Минераловодского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона и недопущении их впредь. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в Минераловодской межрайонной прокуратуре, - сказано в сообщении прокуратуры.