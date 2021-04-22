Волонтеры региона рассказали о своей работе в Думе Ставропольского края

На заседании комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физкультуре под председательством Артура Насонова обсудили развитие волонтерского движения на Ставрополье и работу с молодежью.

На заседании комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физкультуре под председательством Артура Насонова обсудили развитие волонтерского движения на Ставрополье и работу с молодежью. В нем приняли участие представители исполнительной власти края, муниципалитетов, волонтерских организаций и образовательных учреждений.

Сейчас в крае — больше 52 тысяч добровольцев. Это люди разного возраста и профессиональных занятий — медики, соцработники, активисты, помогающие искать пропавших людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации и пр. В муниципальных образованиях края действует 31 центр по работе с молодежью.

В 2019 году Ставропольский край стал победителем федерального конкурса "Регион добрых дел". Именно наша практика поддержки добровольчества была признана лучшей в стране. За победу край получил больше 9 млн. рублей, которые пошли на развитие волонтерского движения.

О своих достижениях рассказали представители двух муниципалитетов. В Георгиевском городском округе сейчас 37 волонтерских отрядов. Они - одни из лучших в регионе, что не раз признавалось на волонтерских форумах СКФО. По итогам 2020 года округ в очередной раз стал победителем конкурса "Лучшая модель поддержки добровольчества" в Ставропольском крае и регионального конкурса успешных практик "Команда мечты".

В Минераловодском городском округе за 9 лет удалось увеличить количество волонтеров более чем в 10 раз. Сегодня их - больше 18 тысяч. Они входят в 48 волонтерских объединений. Во всех школах муниципалитета созданы отряды экологического, патриотического и социального волонтерства. Студенты высших и средних учебных заведений помогают реализовывать федеральные, краевые и муниципальные программы.

Волонтерский студотряд Ставропольского медуниверситета ухаживает за больными, помогает персоналу в больницах. При университете работает школа подготовки добровольцев.

Уникальным опытом поделилась представитель проекта восстановления исторической и городской среды "Том Сойер Фест". В него входят больше 100 добровольцев, в том числе члены Молодежного парламента при Думе Ставропольского края. Ребята восстанавливают фасады старинных домов, сохраняя исторический облик ставропольских улиц.

На Ставрополье мы наблюдаем рост числа добровольных помощников. Сейчас быть волонтером в хорошем смысле модно. Это как раз пример той моды, которая полезна, нужна и очень важна, особенно в молодежной среде. Помогая другим, подрастающее поколение формирует правильные ценности. Уверен, что волонтерство в нашем регионе продолжит свое развитие, а депутатский корпус всегда готов в этом помогать, подчеркнул Артур Насонов.