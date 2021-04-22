Прокуратура Ставрополья выиграла суд по делу о ливневых водах в Куме

В Минводах закончился суд по иску к управлению муниципального хозяйства администрации округа. Прокуратура Ставрополья требовала признать незаконным бездействие в вопросе сброса стоков в реку Кума, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В основу иска легли материалы прокурорской проверки. Согласно ее результатам, окружные власти не разработали проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в Куму. Ответственность за водовыпуск, протяженность которого - 1,2 километра, несут МКУ «Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа» и администрация муниципального образования.

- Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковое заявление в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в межрайонной прокуратуре, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.