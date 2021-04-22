Энергоснабжение 50 тысяч жителей Северной Осетии станет еще надежнее

Фото: Россети.

Энергообъект, введенный в эксплуатацию в начале 60-х годов, является источником электроснабжения нескольких районов Владикавказа. Здесь проживают порядка 50 тысяч человек и расположен ряд промышленных и социальных объектов регионального значения, в том числе Республиканская больница.

В числе работ, проведенных специалистами филиала «Севкавказэнерго» на энергообъекте, - ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ суммарной мощностью 50 МВА. Работы проведены хозяйственным способом в рамках подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.