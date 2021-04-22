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Общество22 апреля 2021 17:21

Энергоснабжение 50 тысяч жителей Северной Осетии станет еще надежнее

«Россети Северный Кавказ» завершили ремонт оборудования одного из крупнейших питающих центров РСО - А - подстанции 110 кВ «Северо-Западная»
Источник:kp.ru
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Фото: Россети.

Фото: Россети.

Энергообъект, введенный в эксплуатацию в начале 60-х годов, является источником электроснабжения нескольких районов Владикавказа. Здесь проживают порядка 50 тысяч человек и расположен ряд промышленных и социальных объектов регионального значения, в том числе Республиканская больница.

В числе работ, проведенных специалистами филиала «Севкавказэнерго» на энергообъекте, - ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ суммарной мощностью 50 МВА. Работы проведены хозяйственным способом в рамках подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.

Общество Северного Кавказа