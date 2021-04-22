В Ставрополе из-за выезда на встречную полосу произошло смертельное ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла 22 апреля, около 13:00, на переулке Прикумском в Ставрополе. Водитель автомобиля Лада Приора не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Хендэ.

От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир отечественной легковушки. Водитель и еще два пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что за рулем «Приоры» был лишенный два месяца назад водительского удостоверения за нетрезвое вождение 33-летний местный житель.

Как оказалось, лишение прав не стало для водителя препятствием для катания по окраинам города с компанией знакомых.

У водителя при госпитализации произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.