Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов прокомментировал послание президента

Геннадий Ягубов. Фото: Дума Ставрополья

В послании Федеральному Собранию России Владимир Путин поручил назначить ежемесячные выплаты на детей в неполных семьях и беременным женщинам с низким доходом. Кроме того, семьям со школьниками и будущими первоклассниками выдадут единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги потратят на приготовление к школе. Кроме того, по поручению президента, родителю, который ушел на больничный по уходу за ребенком до 7 лет, будут возмещать 100% заработка.

Из приоритетных задач на 2021 год - восстановление рынка труда, развитие системы здравоохранения и образования, а также увеличение доходов граждан и укрепление экономики государства.

- Президент обозначил четкую программу действий для власти всех уровней. Названные меры затронут все муниципальные образования края и практически каждую ставропольскую семью. Именно поэтому важно приложить все усилия органов власти для выполнения задач, поставленных главой государства, - отметил председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Выступление Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

В Послании президент затронул вопросы развития регионов: субъектам РФ предоставят возможность получения кредитов с низкой ставкой для реализации инфраструктурных проектов. Эта мера улучшит условия жизни и повысит инвестиционную привлекательность регионов России.

Говоря о запуске программы льготного кредитования строительства и реконструкции отелей, Путин назвал Кисловодск жемчужиной курортов Кавказских Минеральных Вод. Программа, которая должна заработать в ближайшее время, поможет раскрыть туристический потенциал курортов Ставрополья.