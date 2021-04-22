Спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов прокомментировал послание президента

Геннадий Ягубов. Фото: Дума Ставрополья
В послании Федеральному Собранию России Владимир Путин поручил назначить ежемесячные выплаты на детей в неполных семьях и беременным женщинам с низким доходом. Кроме того, семьям со школьниками и будущими первоклассниками выдадут единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги потратят на приготовление к школе. Кроме того, по поручению президента, родителю, который ушел на больничный по уходу за ребенком до 7 лет, будут возмещать 100% заработка.
Из приоритетных задач на 2021 год - восстановление рынка труда, развитие системы здравоохранения и образования, а также увеличение доходов граждан и укрепление экономики государства.
- Президент обозначил четкую программу действий для власти всех уровней. Названные меры затронут все муниципальные образования края и практически каждую ставропольскую семью. Именно поэтому важно приложить все усилия органов власти для выполнения задач, поставленных главой государства, - отметил председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.
Выступление Владимира Путина. Фото: kremlin.ru
В Послании президент затронул вопросы развития регионов: субъектам РФ предоставят возможность получения кредитов с низкой ставкой для реализации инфраструктурных проектов. Эта мера улучшит условия жизни и повысит инвестиционную привлекательность регионов России.
Говоря о запуске программы льготного кредитования строительства и реконструкции отелей, Путин назвал Кисловодск жемчужиной курортов Кавказских Минеральных Вод. Программа, которая должна заработать в ближайшее время, поможет раскрыть туристический потенциал курортов Ставрополья.