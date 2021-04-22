В Невинномысске запустили завод сэндвич-панелей в рамках развития ТОР

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что в Невинномысске открыли новое производство сэндвич-панелей. Мощность предприятия - 1,5 млн кв. метров продукции в год.

Производство организовал один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Невинномысске.

- Примечательно, что это происходит на фоне санкций. Крупный зарубежный бизнес по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с нашим краем. Видит в этом большие перспективы и выгоду, - заявил Владимиров.

Сейчас на заводе работают 60 человек, но скоро штат расширят. Появление нового предприятия дает дополнительные рабочие места в городе.

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