В Ессентуках муниципальный турнир по боксу посетили чемпионы России и Европы

В Ессентуках стартовал муниципальный турнир по боксу Фото: Инстаграм

Глава Ессентуков Александр Некристов в официальном Инстаграм-аккаунте рассказал об открытии муниципального турнира по боксу. На церемонии открытия присутствовали профессиональные спортсмены с мировым именем.

В турнире зарегистрированы больше 200 боксеров из Ставропольского края, Самарской, Ульяновской, Ростовской и Пензенской областей. Также боксеры приедут из республики Северная Осетия

На открытие мероприятия пришли такие личности, как ветеран спорта Игорь Сухоручкин, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне - Давид Айрапетян, чемпион мира по версии WBA, чемпион Европы по версии EBU - Давид Аванесян. Также присутствовали серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира по боксу - Виктория Усаченко, вице-президент федерации бокса ставропольского края - Юрий Тюрин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье открыли новое здание спортивной школы олимпийского резерва

В школе состоялось открытие турнира по боксу на Кубок «Открытый ринг» (подробнее).