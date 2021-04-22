Медики Железноводска начали выезжать с мобильной бригадой для вакцинации на заводы

В городе-курорте запустили мобильный медкомплекс с бригадой врачей для вакцинации работников предприятий. Они выезжают на место, разъясняют спорные вопросы прививок и предлагают иммунизироваться "здесь и сейчас". Конечно, все по добровольному желанию граждан.

Сейчас в Железноводске вакцинироваться можно в будни в медучреждениях. Но власти хотят в рамках развития кампании обеспечить возможность иммунизироваться и в выходные дни.

- Учитывая опасность коронавируса, для каждого из нас на вопрос о необходимости прививки может быть только один ответ. И он утвердительный. Потому что это, в первую очередь, наше ответственное отношение к себе и своим близким, - заявили в мэрии Железноводска.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, где можно получить прививку в Ставропольском крае.

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