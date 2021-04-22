По просьбам родителей слабослышащих детей Ставрополья обеспечат речевыми процессорами

На заседании комиссии приняли решение, что с 2021 года в Ставропольском крае начнут проводить операции по замене речевых кохлеарных процессоров у детей со слабым слухом. Это необходимое мероприятие при таком заболевании, а получить такую операцию можно было только в федеральных клиниках.

Родители обратились в краевой минздрав с просьбой помочь врачам начать заменять и регулировать процессоры.

- Сегодня принято решение о выделении средств медицинской организации, которая будет производить замену и регулировку имплантируемых речевых процессоров у детей, – заявил и.о. министра здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставропольские медики ждут квоты на проведение сложных операций, которые могут избавить пациентов от эпилепсии.

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