В Ессентуках начали уничтожать клещей акарицидами в зеленых зонах города

Мэр Ессентуков Александр Некристов заявил, что начался первый этап акарицидной обработки зеленых зон от клещей. В этом году ее проведут в несколько этапов. Обработают стадионы, детские площадки, скверы, парки и улицы города.

Общая площадь составит примерно 550 тысяч квадратных метров.

- Акарицидная обработка - это комплекс истребительных мероприятий направленных на уничтожение иксодовых клещей. Также она включает в себя профилактические санитарные обработки, направленные на предотвращение причин появления и дальнейшего распространения этих опасных насекомых на территории города Ессентуки, - заявил Некристов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что клещи не ушли в спячку из-за теплой зимы в регионе. Уже на настоящий момент они покусали десятки людей.