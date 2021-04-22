Артур Куантов стал новым начальником ФАС России в Карачаево-Черкесии

В КЧР назначили нового главу ФАС Артура Куантова. Фото: пресс-служба главы республики

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что в должность вступил новый начальник ФАС России по КЧР Артур Куантов. Он сменил Марата Усурова, который был начальником службы с июня 2020 года. До него главой ведомства был Амин Уракчеев, который проработал 28 лет. Он ушел из-за перевода на новый пост.

Куантова уже представили главе республики Рашиду Темрезову. Они поговорили о мерах соблюдения антимонопольного законодательства и национальных проектах.

- Стороны договорились о конструктивном межведомственном взаимодействии при реализации поручений, озвученных накануне Президентом России в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ, - сказано в сообщении пресс-службы Темрезова.

Артур Куантов зарекомендовал себя как опытного управленца. Он родился в 1981 году в Нальчике. В профильных органах он работает с 2011 года, в том числе в управлении ФАС по Кабардино-Балкарской Республике.

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