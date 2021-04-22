На улице Доваторцев Ставрополя появился бассейн воды по вине застройщика

Жители Ставрополя жалуются на застройщика, из-за которого на пересечении улиц Доваторцев и Живописной появился водяной бассейн. Он занял весь участок пересечения, отрез пути прохода.

По словам местных жителей, строители задели ливневую канализацию, что стало причиной образования огромной лужи. Застройщик получил поручение от администрации города откачать воду и починить канализацию. А администрация в свою очередь починит яму, когда наступит хорошая погода.

- Застройщиком совместно с собственниками близлежащих объектов коммерческой недвижимости, в рамках мероприятий по присоединению к сетям дождевой канализации Ставрополя, будут выполнены работы по устройству дополнительного ливнеприемника на этой территории, - цитирует мэрию краевой столицы ИА "Победа26".

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в регионе проходит ямочный ремонт по заявкам местных жителей.

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Ремонтировать дороги будут в соответствии с заявками местных жителей (подробнее).