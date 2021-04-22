Пятигорск, Лермонтов и Кисловодск получат 126 млн на подготовку плана ремонта дорог

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что трем городам выделили 126 миллионов рублей субсидий на разработку документации ремонта и строительства дорог.

Средства направят в рамках программы "Развитие транспортной системы". В Пятигорске планируют построить новую транспортную развязку улиц Ермолова, Беговая и Ипподромная. Кисловодск реконструирует проспект Победы, а Лермонтов - улицу Дачную.

- Строительство новых автодорог и реконструкция уже существующих – важный этап в развитии любого региона. Особое внимание при проведении таких работ необходимо уделять тем направлениям, которые ежедневно востребованы сотнями людей. Для того, чтобы жители и гости края передвигались по качественным и безопасным автодорогам, ежегодно на эти цели мы выделяем значительные средства и, тем самым, приводим в нормативное состояние сотни километров, - заявил и.о. министра Евгений Штепа

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на ямочный ремонт в 2021 году выделили 5 миллиардов рублей.

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