Бывшего главу ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева перевели под домашний арест

На момент ареста Муслим Даххаев, возглавлял управление ФСИН по Ростовской области. Фото: fsin.gov.ru

Кировский суд Махачкалы сообщил, что изменил меру пресечения для бывшего начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву на домашний арест. Раньше он был приговорен к двум годам в колонии-поселении за превышение должностных полномочий и разглашение государственной тайны.

- Постановлением суда Даххаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 22 июня 2021 года с установлением ряда ограничений, таких как запрет вести переговоры с использованием любых средств связи, сети интернет, получать и отправлять корреспонденцию, письма, телеграммы и т.д, - сказано в сообщении суда.

Также судья решил, что Даххаев больше не станет препятствовать судопроизводству.

Напомним, сразу после обвинения в госизмене на Даххаева завели еще одно уголовное дело, из-за которого его и доставили в Дагестан. В 2018 году он стал начальником главка ФСИН. Почти год до назначения исполнял обязанности главы этого управления. До этого он возглавлял Управление ФСИН России по Дагестану.

Отметим, что Даххаев является кавалером ордена Мужества и награжден именным огнестрельным оружием.

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