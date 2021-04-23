В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 102 человека. Число зараженных в регионе достигло 52407. За сутки выздоровел еще 101 пациент. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже свыше 49,5 тысячи пациентов.

По словам главы края, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Однако за сутки от ковида скончались 4 пациента.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Всего скончались за весь период пандемии 1326.

-Коронавирус все еще опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить своё здоровье. Следуйте рекомендациям медиков и Роспотребнадзора, - обратился Владимир Владимиров к землякам.