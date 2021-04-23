В Ставрополе с 26 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбища

В Ставрополе с 26 апреля по 2 мая 2021 года с 08:00 до 18:00 ограничат проезд транспорта на территории кладбищ: «Новое», «Игнатьевское», «Воскресенское» и«Новейшее». Это нужно для наведения порядка на их территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Исключение сделано для аварийных служб, транспорта используемого для погребений, санитарной очистки и вывоза мусора.

В преддверии Пасхи с территории действующих и закрытых кладбищ вывезли более тысячи тонн мусора, спилили и обрезали в целом более 350 аварийных деревьев, покрасили ограждения.

Также для удобства жителей Ставрополя , ухаживающих за захоронениями родных и близких, завезли песок и настроили работу водопровода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в субботу, 24 апреля в краевом центре развернется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. По традиции местные жители смогут купить продукты, выращенные на территории нашего края по доступным ценам.