Ингушетия лидирует в округе по снижению совокупной налоговой задолженности

- Нам удалось добиться перелома в сфере финансов. В результате целенаправленной работы в 2020 году мы не только не допустили увеличения объема долговых обязательств, но и сократили его с 11,8 млрд рублей (по состоянию на 1 июля 2019 года) до 7,4 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2021 года), - рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Министр финансов Ингушетии Магомет Костоев озвучил данные по выполнению показателей. Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года в бюджет Ингушетии поступило боле 1,3 млрд рублей. Показатель за год вырос на 28,4%. В структуре налоговых доходов большую часть занимают поступления налога на доходы физических лиц – 52,4%, доходы от уплаты акцизов – 16,1%, налог на имущество организаций – 11,6%.

Между тем, по результатам работы УФНС по Ингушетии за первые три месяца 2021 года мобилизовано в бюджетную систему России налогов, сборов и страховых взносов в сумме 2339,6 млн рублей (без акцизных сборов). Из них в федеральный бюджет за январь–март поступило 298,4 млн рублей, что на 37,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в республиканский бюджет – 933,2 млн рублей, что на 84,8 млн рублей или на 10% больше, чем за те же месяцы 2020 года. Доход от оплаты акцизов на нефтепродукты вырос на 9%.

Налоговые долги жителей Ингушетии за год сократились на 932 млн рублей. Сокращение на 18,8% обеспечило перевыполнение в 6,2 раза показателя снижения, установленного коллегией ФНС России. Республика – на первом месте в СКФО по уменьшению совокупной задолженности.

Первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов отчитался об отработке предложений по повышению доходной части республиканского бюджета.

- Примером слаженной и успешной работы может служить также кампания по инвентаризации АЗС и АГНЗС в рамках увеличения поступлений в дорожный фонд, проведенная по поручению Главы республики. В результате которой количество заправочных станций на налоговом учете последовательно увеличивалось: с 63 – в сентябре до 124 – в декабре, а в феврале 2021 г. – уже до 138 при общем числе выявленных 186 единицах. Завершение этой работы позволит довести уровень налоговых отчислений от деятельности АЗС и АГНЗС с 118,3 млн рублей в 2019 году до 180 ориентировочно в 2021 году, - рассказал Фурсов.

В бюджетах муниципалитетов были найдены дополнительные внутренние резервы. Это от 7,6 млн рублей в Джейрахском районе до 36,7 млн рублей в Назрани – всего 181 млн рублей.

- Налоги – это вклад каждого предпринимателя в становление республики. Бизнесмены и руководители организаций – все, кто не платит за аренду земель, налоги и штрафы, по сути, лишают бюджет поступлений и буквально обкрадывают население. Сколько проблем социально незащищенных слоев граждан можно было бы избежать при наличии профицита? – заключил Махмуд-Али Калиматов.