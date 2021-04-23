В Ставрополе отремонтируют дорогу после замены газовых труб

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Октябрьском районе Ставрополя завершаются работы по масштабной модернизации газораспределительной сети. Она началась в 2020 году.

Проект предусматривал замену газопроводов на улицах Васякина, Артиллерийской, Народной, Островского, Айвазовского, Котовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Подошла очередь улицы Лесной. Рабочие уже приступили к асфальтированию траншеи.На проезде Котовского и улицах Народная, Айвазовского, Войтика газопровод заменили успешно. По улице Дачной газопровод также проложен, а траншея заасфальтирована.

На улице Васякина работы по замене газопровода в разгаре. При устойчивой благоприятной погоде работы по модернизации газопровода планируется завершить к летнему сезону.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в соцсетях жители Ставрополя пожаловались на состояние дороги проезда Лазурный. Вся дорога - как после бомбежки. Десятки маленьких и больших ям усеяли всю проезжую часть. По словам местных жителей, дорогу не ремонтировали 20 лет.

Особенно тяжело автомобилистам. На проезде не один раз застревали внедорожники. А школьникам, которые каждый день идут на учебу, тяжело преодолевать этот участок.