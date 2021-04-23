Директора музыкальной школы на Ставрополье наказали за неотвеченные письма

В Апанасенковском районе рассмотрели дело об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба мировых судов Ставропольского края.

Гражданин Л. пожаловался в Государственную инспекцию труда на невыдачу спецодежды, СИЗ, а также смывающих и обезвреживающих средств в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» села Дивного. По согласованию с районной прокуратурой была организована внеплановая проверка. Сотрудник госинспекции отправил письмо на почту директора учреждения с требованием предоставить документы. Но ответа так и не поступило.

Против директора возбудили дело об административном правонарушении по статье КоАП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля".

- Суд, выслушав гражданку Е., исследовав материалы дела, признал гражданку Е. в совершении административного правонарушения. Она будет подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей, - сказано в сообщении мировых судей.