«Россети Северный Кавказ» около 10 млн рублей направят на обучение сотрудников в КБР

«Россети Северный Кавказ» в 2021 году направят на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников филиала «Каббалкэнерго» более 9,6 млн рублей. Новые знания, умения и навыки по различным программам получат почти 1,9 тысячи региональных специалистов. Из них более 1,1 тысячи - на базе собственного учебного класса. Основной учебной площадкой является Корпоративный институт Энергетики «Россети Северный Кавказ» в городе Ессентуки.

В первом квартале текущего года 113 энергетиков уже повысили свой профессиональный уровень в специализированных учебных комплексах, оснащенных современной учебно-методической и материально-технической базой. 10 специалистов и руководителей подразделений усовершенствовали свои знания по программам «Диспетчер оперативно-диспетчерской группы по районным электрическим сетям» и «Мастер района электрических сетей».

Более 90 человек обучились смежным профессиям стропальщика и машиниста бурильно-крановой машины. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с использованием внутренних ресурсов прошли 275 специалистов филиала «Каббалкэнерго». 35 человек проверили свои знания по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 240 человек отточили свои навыки по специальностям электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер оперативно-выездной бригады.

- Повышение профессионального уровня сотрудников - обязательное условие надежной работы всего электросетевого комплекса региона. Высокая квалификация, новые знания и умения позволят специалистам еще более оперативно и качественно проводить ремонтные, а в случае нештатных ситуаций - и восстановительные работы на энергообъектах, - отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.