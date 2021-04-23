В КЧР на дорогу обрушился кусок скалы

В КЧР из-за обрушения скальной породы на дорожное полотно перекрыли автотрассу к турбазе Северный приют. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Сейчас трасса перекрыта частями скальной породы.

К их расчистке дорожные службы приступят в ближайшие дни, как только риск повторного обрушения будет минимален. Выяснилось, что проезд был заранее закрыт для туристов для обеспечения безопасности, поэтому на этом участке в момент обрушения не было ни людей, ни машин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что международный фестиваль PyroFivePeak в Ессентуках перенесли на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Такое решение приняли на совещании, посвященном развитию Кавказских Минеральных Вод.

Власти объяснили перенос праздника PyroFivePeak неготовностью транспортной инфраструктуры.