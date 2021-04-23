На Ставрополье задержали директора санатория «Луч» за присвоение 2 млн рублей

Следственный комитет РФ по Ставрополью возбудил уголовное дело против работников Федерального государственного бюджетного учреждения Центр медицинской реабилитации «Луч» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Они подозреваются в присвоении.

Так, по данным ведомства, в 2020 году подозреваемые во главе с директором санатория Владимиром Шекемовым получили от 37 посетителей деньги за санаторные услуги на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Эти деньги в кассу учреждения внесены не были, а были присвоены подозреваемыми.

Следователь провел обыски и выемки. Директор задержан, следователь СКР перед судом возбудил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.