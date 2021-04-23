Появилось видео задержание директора санатория «Луч» на Ставрополье. Так, против работников Центра медицинской реабилитации санатория «Луч»возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Они подозреваются в присвоении. В 2020 году мужчины во главе с директором санатория Владимиром Шекемовым получили от 37 посетителей деньги за санаторные услуги на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Эти деньги в кассу учреждения внесены не были, а были присвоены подозреваемыми.

Расследование уголовного дела продолжается.