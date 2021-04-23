Прокурор потребовал завести уголовное дело по спилу деревьев Железноводска на 6,8 млн

В Железноводске открыли дело на правонарушителя, который спилил деревья в Железноводске на 6,8 млн Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что по факту спила деревьев на территориях малого терренкура и горы Развалка в Железноводске возбудили уголовное дело. Ведомство инициировало проверку, следователи устанавливают личность виновного и причины уничтожения лесонасаждений.

Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях о масштабном спиле деревьев. Прокурор взял этот вопрос на контроль. Выяснилось, что их вырубали незаконно. В общей сложности правонарушитель нанес ущерб природным зонам на 6,8 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела будут предприняты меры по установлению причин и условий совершения преступления, а также установлению лиц, его совершивших, - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о вырубке деревьев в Ставрополе, которая тоже обеспокоила жителей региона. Однако глава парков культуры и отдыха краевой столицы Виктор Бондарев заявил, что спиливают только старые деревья - это нормальная процедура обновления насаждений.